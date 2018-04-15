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الوطن

"القومي للإعاقة" يطالب بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل

منذ 5 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"القومي للإعاقة" يطالب بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل

سعفان خلال لقائ بمجلس شئون الإعاقة

طالب الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، بوضع برامج تدريبية لذوي الإعاقة على سوق العمل وإقامة المشروعات الصغيرة، وتيسير حصولهم على قروض، فضلا عن منحهم فرصا للعمل في المشروعات القومية الكبرى، بتهيئة بيئة العمل لكي تناسب قدراتهم كل حسب نوع الإعاقة.

واقترح مرعي، أن يتم التعاون مع الوزارة لتنظيم ندوات توعية وتدريب من خلال مفتشي العمل لدى الوزارة، لذوي القدرات الخاصة في مواقع العمل، فضلا عن بحث إمكانية مساهمة الوزارة في تسويق المنتجات من خلال المعارض الدائمة والدورية لمنتجات ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بمكتب الوزير بديوان عام الوزارة وبحضور النائبة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب، لمناقشة بعض المقترحات التي منها توفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لذوي القدرات الخاصة، بـ51 مركزا للتدريب تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة.

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