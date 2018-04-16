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الوطن

إلهامي عجينة: أُرشح سيدة لمنصب رئيس الوزراء

اليوم AM 12:17
كتب: محمود البدوي
إلهامي عجينة: أُرشح سيدة لمنصب رئيس الوزراء

إلهامي عجينة

قال إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إن مطالبته بإلغاء المجلس القومي للمرأة جاء ردًا على مطالبة أحد النواب بإنشاء مجلس قومي للرجال.

وأضاف عجينة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، الأحد: "فيما بعد سيكون هناك حديث عن مجلس قومي للشباب ومجلس للمصريين بالخارج وهكذا، وهذا يساهم في تفتيت المجتمع".

وأضاف عجينة، أن مطلبه لكونه يرى أن المرأة أخذت حقها في المجتمع بالكامل، ولم تعد بحاجة للكوتة، فالمرأة أصبحت وزيرة، وهناك حديث عن أن رئيس الوزراء القادم ستكون سيدة، والبرلمان مليء بالنائبات.

وأعرب عن تأييده التام لأن تكون رئيس الحكومة المقبلة سيدة، قائلًا: "لو الأمر بيدي هعمل كدا".

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