"بعيدا عن الرسمية".. مأدبة عشاء تجمع السيسي وزعماء العرب بعد قمة القدس

نشر المستشار سعود القحطاني المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، صورة لمأدبة عشاء ودي جمعت عددًا من زعماء العرب، عقب اختتام قمة القدس في الظهران أمس الأحد.

وجمعت الصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله بن الحسين، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

أظهرت صورة العشاء مدى عمق الشراكة الإستراتيجية والأخوية بين زعماء الدول، بعد تخليهم عن الرسمية في التعامل.