سلطان بن سحيم: سياسات تنظيم الحمدين المتهورة وراء العزلة القطرية

أعرب سلطان بن سحيم آل الثاني، المعارض القطري، عن حزنه الشديد بسبب العزلة القطرية التي وصلت لها الدولة، جراء السياسات المتهورة لتنظيم الحمدين، على حد وصفه، خلال القمة العربية التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية.

وقال بن سحيم، خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "الشقيقة الكبرى تستضيف العرب في قمة القدس، يحزننا كقطريين هذه العزلة التي وصلنا لها بفضل السياسات المتهورة لنظام الحمدين، كم هو مؤسف ومحزن أن نصل لهذا الحال المأساوي لأول مرة في تاريخ قطر".

وتابع: "يوما بعد الآخر تزداد بلادي عزلة، ويزداد شعبنا إحباطًا، العرب يلتقون لمناقشة قضاياهم فى قمة القدس، ووحده نظام الحمدين يغرد بعيدًا فى مسار المكابرة والعناد وشق الصفوف، إن شاء الله قريبًا جدًا ستعود بلادي وهى درع حصين لشقيقتها المملكة الغالية وإخواننا في الخليج والوطن العربي".