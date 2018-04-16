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الوطن

حسام زكي: القمة العربية طالبت بالتحقيق الدولي بشأن سوريا

اليوم AM 01:38
كتب: خالد الأسمر
حسام زكي: القمة العربية طالبت بالتحقيق الدولي بشأن سوريا

حسام زكي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الملف السوري من الموضوعات المعقدة منذ 7 سنوات.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مسألة سوريا بها تدخلات دولية وإقليمية كثيرة، لافتا إلى أن قرار جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية قرارا مطولا، ويتطرق إلى كافة أوجه هذه الأزمة سواء كانت سياسية أو إنسانية أو خلافة.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى، أن القمة العربية لم يخف عنها مناقشة التطورات والأحداث الأخيرة التي مرت بها سوريا، وأكدت على ضرورة التحقيق الدولي في هذا الأمر، كما أدانت استخدام السلاح الكيمياوي بغض النظر عن الطرف الذي يستخدمها.

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