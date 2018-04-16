الإثنين.. إذاعة فيلم "ونس" في برنامج "اتفرج يا سلام" على "الثانية"

يعرض برنامج "اتفرج يا سلام"، الفيلم الروائي القصير "ونس" (10:36 دقيقة)، الذي يحكي قصة الزوج "مراد"، الذي فوجيء بانقطاع التيار الكهربائي، وهو يكتب سيناريو أحد أعماله، ويستعين بشمعة تعينه على إنهاء مهمته، ولحظتها يتذكر زوجته الراحلة "لي لي"، التي كانت بمثابة "الونس" و"النور" بالنسبة له في مثل هذه اللحظات!.

تناقش الفيلم وتعرض له الناقدة ماجدة خير الله، التي تستضيف مخرج الفيلم عزالدين الفقي، الذي يتطرق إلى الفكرة، وكيفية معالجتها درامياً وبصريا.

برنامج "اتفرج يا سلام" إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبدالسلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

يذاع برنامج "اتفرج يا سلام"، عند منتصف ليل الإثنين من كل أسبوع، على القناة الثانية بالتليفزيون المصري.