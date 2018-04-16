حسام زكي: القمة العربية بحثت التسوية السلمية للأزمة في سوريا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مسألة الأزمة السورية ليست مسألة شجب أو إدانة أو استخدام مثل هذه المصطلحات.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القمة العربية ليست وظيفتها الشجب والإدانة، لافتا إلى أن القمة العربية يجب أن تتخذ موقف.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربي إلى، أن موقف القمة العربية من الأزمة السورية ليس موقفا لحظيا ولكنه موقف يفترض فيه أنه ينظر إلى الأمام، ليبحث عن التسوية السياسية للأزمة في سوريا، والخروج من الورطة السورية وحقن دماء السوريين كذلك.