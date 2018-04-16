مجلس الشباب المصري ينشئ وحدة دعم وتنمية الصادرات

أنشأ مجلس الشباب المصري، برئاسة محمد ممدوح، وحدة دعم وتنمية الصادرات لتكون وحدة جديدة ضمن قطاعات المجلس، التي تعمل على دعم الشباب والمجتمع من أجل التنمية الشاملة.

وأنشأ المجلس وحدة دعم وتنمية الصادرات، ليكون هدفها الأساسي، دعم الشركات والمشروعات الناشئة، وتقديم الاستشارات الفنية والمهنية للشباب في مجال التصدير.

وقرر المجلس، تكليف هالة سمير، بتشكيل المكتب الفني للوحدة.

وقالت هالة سمير، إن الهدف من الوحدة هو تنمية الشباب وفتح مجالات عمل مختلفة لهم ودعمهم، حتى يصلوا إلى طريق الاستثمار الجيد.

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الوحدة خطوة مهمة لدعم الشباب ووضعهم على طريق تنمية ذاتهم، وتشكيل أذهانهم لفتح مجالات عمل جديدة لأنفسهم، وكيفية العمل في مجال التصدير ودعم وتنمية الاقتصاد.