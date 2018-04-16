بالصور| فودة يتابع المرحلة الرابعة من تطوير السوق القديمة في شرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية لمتابعة أعمال المرحلة الرابعة من تطوير منطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، والتي تشمل رصف طرق وبلدورات وأعمال تجميلية، وفتح وتغيير مسارات وإنشاء برجولات وأعمال فنية في إطار تحويل السوق القديم لمزار سياحي عالمي.

وقال فودة، إن الهدف من تطوير منطقة السوق التجاري القديم لتصيح المنطقة مزارا سياحيا أثريا تراثيا بجانب كونه منطقة تجارية، تماشيا مع كون مسجد الصحابة من المقاصد التي يقصدها السائحين من دول العالم المختلفة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تطوير البوابات ومداخل ومخارج السوق وشكل المحلات وإنشاء برجولة ضخمة متعددة الاغراض، ومعرض كتاب ومرسم ومعرضا للفنون التشكيلية وكشك موسيقي وغيره.