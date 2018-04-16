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الوطن

برلماني: تنفيذ قانون "عربات الطعام المتنقلة" خلال شهرين

منذ 48 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني: تنفيذ قانون "عربات الطعام المتنقلة" خلال شهرين

النائب محمد المرشدي

قال محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون "عربات الطعام المتنقلة" سيدخل حيز التنفيذ خلال شهرين، حيث سيصدر قانون جمهوري في هذا الشأن ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف المرشدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن القانون سيشمل جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن جميع الجهات الإدارية ستخضع له، كل في نِطاق مسؤوليته. 

وتابع، أن جميع العربات الموجودة سيكون أصحابها ملزمين بتقنين أوضاعهم، كما سيوفر القانون فرصة كبيرة أمام الشباب، الذين سيتمكنون من الحصول على قروض لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

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