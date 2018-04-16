مساعد وزير التضامن: صلاح تسبب في زيادة طلبات العلاج من الإدمان 4 أضعاف

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه لا يمكن علاج أي مُدمن للمخدرات إذا ما لم تتوفر له الإرادة المطلوبة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوزارة تلقت حوالي 104 آلاف طلب للعلاج من الإدمان.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن طلبات العلاج من الإدمان زادت بمقدار 4 أضعاف، بسبب إعجابهم بمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول، والحملة الإعلانية التي يقودها لمكافحة الإدمان.