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الوطن

«البريد» يعفي مواطني شمال سيناء من «رسوم الخدمات»

منذ 38 دقيقة
كتب: حسن عثمان
«البريد» يعفي مواطني شمال سيناء من «رسوم الخدمات»

عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

صرّح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأنَّه نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء وتضامنًا مع جهود الدولة الرامية إلى التسهيل والتخفيف على المواطنين القاطنين في شمال سيناء قررت الهيئة القومية للبريد، إعفاء الموطنين بالمحافظة من الرسوم والمصروفات المقررة على الخدمات الرئيسية التي تقدمها الهيئة تضامنًا معهم في هذه الظروف الصعبة في تاريخ الوطن.

وأوضح «الصغير» أنَّ من الخدمات التي تمَّ إعفاء الرسوم عليها عمولة السحب والإيداع من حسابات التوفير ومصاريف إصدار البطاقات الإلكترونية وبدل الفاقد والتالف والمصاريف الإدارية لتصفية التركات وعمولة التحويلات الخارجية وعمولة الصرف الخاصة بالموردين فيما يخص بطاقات البريد ومصاريف إعادة حسابات التوفير وافية المدة للتعامل هذا بالإضافة إلى المصاريف الإدارية على خدمة المعاشات وعمولة الحوالات الفورية ورسوم الحوالات البريدية والبريد السريع الداخلي والبريد المسجل والطرود الداخلية.

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