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الوطن

هبوط نسبي لأسعار النفط بعد الضربة الثلاثية على سوريا

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
هبوط نسبي لأسعار النفط بعد الضربة الثلاثية على سوريا

صورة أرشيفية

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بنحو 1% بعد الضربة الثلاثية على سوريا، في حين تعرضت الأسعار لضغوط إضافية مع زيادة أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.

وتراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.14% إلى 71.75 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.01% إلى 66.71 دولار للبرميل.

وذكر متعاملون، أن الأسواق الآسيوية بدأت التعاملات بحذر بعد الضربات على سوريا مع ارتياح نسبي بعد أن بدا التصعيد مستبعدا، فيما قال مدير "تريفكتا" لاستشارات الطاقة سوكريت فيجاياكار: "في أعقاب الهجوم على سوريا، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، لكن الأثر يبدو محدودا ومنقضيا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جهته، ذكر بنك "إيه إن زد" أن "المستثمرين لا يزالون قلقين من تأثير صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".كذلك تعرضت أسواق النفط لضغوط إضافية من زيادة في أنشطة الحفر في الولايات المتحدة.

وأكدت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 7 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 815، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

ورغم ذلك ما زال "برنت" مرتفعا بأكثر من 16% عن أدنى مستوياته للعام 2018 المسجلة في فبراير، نظرا لقوة الطلب والصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

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