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الوطن

بـ54% من الأصوات.. ديوكانوفيتش يفوز في انتخابات الجبل الأسود

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
بـ54% من الأصوات.. ديوكانوفيتش يفوز في انتخابات الجبل الأسود

صورة أرشيفية

فاز ميلو ديوكانوفيتش ذو الـ56 عاما في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الجبل الأسود، وأعلنت لجنة الانتخابات في الجمهورية أن ميلو ديوكانوفيتش فاز من الجولة الأولى في التصويت.

ونال ديوكانوفيتش 54.15% من الأصوات بعد فرز 97.23% من الاستمارات الانتخابية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وحلّ ثانيا ملادن بويانيتش، الذي يمثل عدة أحزاب معارضة بـ33.24٪ من الأصوات، فيما بلغت نسبة الإقبال على التصويت 63.98%.

ويتزعم الخبير الاقتصادي المعروف ديوكانوفيتش الجبل الأسود دون منازع طيلة الـ27 سنة الأخيرة، حيث قاد بلاده إلى الاستقلال عن صربيا في 2006، والانضمام للناتو العام الماضي، ويحضّر اليوم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر ديوكانوفيتش بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات أن فوزه "انتصار للمستقبل الأوروبي" للجبل الأسود.

وأعلن حزبه الديمقراطي الاشتراكي فوزه في الانتخابات من الجولة الأولى، في حين اعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة.

وذكرت "روسيا اليوم" أنهمن المتوقع أن يطلق ديوكانوفيتش إصلاحات دستورية وتشريعية تقود البلاد نحو نظام رئاسي جمهوري في بلد يقطنه 620 ألف نسمة.

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