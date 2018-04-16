الاتحاد الأوروبي يدعو إيران وروسيا لصد الحكومة السورية عن الكيماوي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران وروسيا لصد الحكومة السورية عن استخدام الكيماوي. حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل.

وتعقد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اجتماعا طارئا، صباح اليوم، لبحث الهجوم المزعوم في مدينة دوما السورية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وكان خبراءالمنظمة وصلوا في وقت سابق، إلى العاصمة السورية، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما في ريف دمشق.

وكان مصدر عسكري روسي أوضح في، وقت سابق، أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون جمع معلومات عن هجوم دوما الكيميائي المزعوم، الذي أعلن عنه يوم 7 أبريل، بما في ذلك أخذ عينات من التربة وعينات أخرى للبحث في مختبرات المنظمة.