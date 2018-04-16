تسجيل الدخول

الوطن

ضبط عاطل استخدم بيان نجاح مزور لاستخراج رخصة قيادة في شبرا الخيمة

منذ 11 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط عاطل استخدم بيان نجاح مزور لاستخراج رخصة قيادة في شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية من ضبط عاطل، استخدم بيان نجاح مزور، لاستخراج رخصة قيادة مهنية بمرور شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حسن مكاوي مدير وحدة مرور القليوبية، بأنه عند مرور الرائد رامي سعد، ضابط مباحث إدارة المرور بالمديرية على وحدة مرور شبرا الخيمة، لفحص مرتاديها، وبفحص ملف "محمد.م" دون عمل، لاستخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة، اشتبه في كونها مزورا.

وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها مستخرج بيان النجاح، أفادت بأن البيانات الواردة به غير صحيحة، وبمواجهة المتهم أكد شراءه من أحد الأشخاص ويدعى "أحمد.ا" مقابل 1200 جنيه، منذ 3 أشهر، وجارٍ ضبطه، وتحرر المحضر رقم 2385 لسنة 2018.

أخبار متعلقة

حبس عاملين بتهمة تزوير محررات مزورة

حبس عاملين بتهمة تزوير محررات مزورة
القبض على موظف بتهمة تزوير محررات الأحوال المدنية

القبض على موظف بتهمة تزوير محررات الأحوال المدنية
حبس عاطل بتهمة تزوير وترويج محررات رسمية بالسلام

حبس عاطل بتهمة تزوير وترويج محررات رسمية بالسلام
بالصور| ضبط رسام وخطاط بتهمة تزوير محررات رسمية متعددة بالفيوم

بالصور| ضبط رسام وخطاط بتهمة تزوير محررات رسمية متعددة بالفيوم
القبض على مساعد موزع بريد أشمون بتهمة تزوير محررات رسمية

القبض على مساعد موزع بريد أشمون بتهمة تزوير محررات رسمية

التعليقات

أحدث الأخبار

"الأرصاد": الطقس مائل للحرارة على القاهرة وبحري وشديد على الصعيد

"الأرصاد": الطقس مائل للحرارة على القاهرة وبحري وشديد على الصعيد

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

الليلة.. فرقة بنها المسرحية تقدم "المفتش"

الليلة.. فرقة بنها المسرحية تقدم "المفتش"

الأربعاء.. ميرنا وليد ضيفة "لسة فاكر" على إذاعة الإغاني

الأربعاء.. ميرنا وليد ضيفة "لسة فاكر" على إذاعة الإغاني

الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

الخضروات تتراجع.. والطماطم بـ5.5 جنيه

اختيارات الوطن

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

رمضان أحلى مع «صلاح»

رمضان أحلى مع «صلاح»

الأكثر قراءة

عاجل