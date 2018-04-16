ضبط عاطل استخدم بيان نجاح مزور لاستخراج رخصة قيادة في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية من ضبط عاطل، استخدم بيان نجاح مزور، لاستخراج رخصة قيادة مهنية بمرور شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد حسن مكاوي مدير وحدة مرور القليوبية، بأنه عند مرور الرائد رامي سعد، ضابط مباحث إدارة المرور بالمديرية على وحدة مرور شبرا الخيمة، لفحص مرتاديها، وبفحص ملف "محمد.م" دون عمل، لاستخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة، اشتبه في كونها مزورا.

وبالاستعلام من الجهة المنسوب إليها مستخرج بيان النجاح، أفادت بأن البيانات الواردة به غير صحيحة، وبمواجهة المتهم أكد شراءه من أحد الأشخاص ويدعى "أحمد.ا" مقابل 1200 جنيه، منذ 3 أشهر، وجارٍ ضبطه، وتحرر المحضر رقم 2385 لسنة 2018.