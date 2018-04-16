تسجيل الدخول

الوطن

مصرع عامل صدمه قطار أمام مزلقان في المنيا

منذ 26 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
مصرع عامل صدمه قطار أمام مزلقان في المنيا

صوره ارشيفية لقطار صدم شخص

لقى عامل مصرعه، اليوم، صدمه قطار أمام مزلقان محطة سكك حديد قرية ملاطية بمركز مغاغة شمال المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع أحد الأشخاص تحت عجلات قطار أمام محطة سكة حديد قرية ملاطية في مركز مغاغة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المحطة، وتبيّن مصرع مينا فتحي شفيق، 20 سنة، عامل، إثر سقوطه من قطار، ودهسه تحت عجلاته.

وتحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة "أشلاء"، إلى المستشفى العام، وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة لا توجد بها شبه جنائية.

أخبار متعلقة

"التموين" تضبط 85 قضية متنوعة في المنيا

"التموين" تضبط 85 قضية متنوعة في المنيا
فوز طالبتين بجامعة المنيا في مسابقة "الإعجاز العلمي في القرآن والسنة"

فوز طالبتين بجامعة المنيا في مسابقة "الإعجاز العلمي في القرآن والسنة"
المنيا تحصد المركز الثالث في ملتقى الطلاب الموهوبين بشرم الشيخ

المنيا تحصد المركز الثالث في ملتقى الطلاب الموهوبين بشرم الشيخ
تأجيل محاكمة 39 متهما في أحداث عنف بمراكز المنيا لجلسة 22 أبريل

تأجيل محاكمة 39 متهما في أحداث عنف بمراكز المنيا لجلسة 22 أبريل

التعليقات

أحدث الأخبار

"الرقابة المالية" تفحص مستندات زيادة رأسمال "إم. إم جروب"

"الرقابة المالية" تفحص مستندات زيادة رأسمال "إم. إم جروب"

"العربية" تعتزم استخدام متحصلات الاكتتاب لدعم التأجير التمويلي

"العربية" تعتزم استخدام متحصلات الاكتتاب لدعم التأجير التمويلي

يوم لتوعية السائقين بالمخالفات المرورية بالغربية ضمن "أسبوع الانضباط"

يوم لتوعية السائقين بالمخالفات المرورية بالغربية ضمن "أسبوع الانضباط"

إخلاء سبيل 22 ماليزيا متهمين بالنصب على عملاء بنوك في الغردقة

إخلاء سبيل 22 ماليزيا متهمين بالنصب على عملاء بنوك في الغردقة

الجامعة العربية: "قمة الظهران" أظهرت الموقف العربي للعالم

الجامعة العربية: "قمة الظهران" أظهرت الموقف العربي للعالم

اختيارات الوطن

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

رمضان أحلى مع «صلاح»

رمضان أحلى مع «صلاح»

الأكثر قراءة

عاجل