مصرع عامل صدمه قطار أمام مزلقان في المنيا

لقى عامل مصرعه، اليوم، صدمه قطار أمام مزلقان محطة سكك حديد قرية ملاطية بمركز مغاغة شمال المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع أحد الأشخاص تحت عجلات قطار أمام محطة سكة حديد قرية ملاطية في مركز مغاغة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المحطة، وتبيّن مصرع مينا فتحي شفيق، 20 سنة، عامل، إثر سقوطه من قطار، ودهسه تحت عجلاته.

وتحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة "أشلاء"، إلى المستشفى العام، وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة لا توجد بها شبه جنائية.