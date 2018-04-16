مصادر: إعادة النظر في إدراج جميع متهمي "ولاية سيناء" بقائمة الإرهابيين

قالت مصادر قضائية، إن حكم محكمة النقض الصادر، اليوم، في طعن المتهمين في قضية "ولاية سيناء" على قرار إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، وإعادة نظر طلب النيابة العامة بإدراجهم على القوائم سيستفيد منه جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم أكثر من 290 متهما تنظر المحكمة العسكرية محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم في القضية 148 عسكرية.

وشرحت المصادر: "على الرغم من قبول الطعن المقدم من 69 متهما فقط من الطاعنين وعدم قبول 16 آخرين، إلا أن حكم النقض تضمن إعادة نظر قرار الإدراج أمام الجنايات بالنسبة لجميع المدرجين في القضية حتى من لم يطعن على القرار أمام النقض".

وأضافت: "دائرة الجنايات المختصة بنظر إدراج طلبات النيابة العامة للمتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية ستعيد نظر طلب إدراج كل المتهمين في هذه القضية وتصدر قرارا جديدا بشأنهم، بعد إلغاء القرار السابق الصادر منها والمقبول الطعن فيه من قبل محكمة النقض اليوم".