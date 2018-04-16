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الوطن

البورصة: تنفيذ 9 صفقات على أسهم 8 شركات خلال تعاملات جلسة أمس

منذ 19 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة: تنفيذ 9 صفقات على أسهم 8 شركات خلال تعاملات جلسة أمس

البورصة - ارشيفية

قالت البورصة، إنه تم تنفيذ 9 صفقات على أسهم 8 شركات، اتجهت 5 منها للبيع والباقي نحو الشراء، وذلك خلال تعاملات جلسة أسمس.

وتصدر مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية عمليات البيع، بواقع 18.16 مليون سهم، تبعه مجموعة مرتبطة بالمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنحو 93.1 ألف سهم، وباع مجلس إدارة بنك قناة السويس 3.85 ألف سهم، فيما باعت المالية والصناعية المصرية 514 سهم.

وسجلت مجموعة مرتبطة بالتعمير والاستشارات الهندسية، أقل صفقات البيع بـ346 سهم.

على الجانب الآخر، اشترت مجموعة مرتبطة بوثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري 7.62 ألف سهم، ومجلس إدارة أكتوبر فارما 743 سهم ،ونفذت مستشفى النزهه الدولي، صفقتين شراء، الأولى لمجموعة مرتبطة بـ183 سهم، والثانية لمجلس إدارتها بنحو 117 سهم.

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