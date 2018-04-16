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الوطن

جثتان في جراج بدمياط.. ومصدر أمني: استنشقا أول أكسيد الكربون

منذ 7 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
جثتان في جراج بدمياط.. ومصدر أمني: استنشقا أول أكسيد الكربون

جراج _ ارشيفية

عثر أهالي قرية الغنيمية دائرة مركز فارسكور على جثتي شخصين بداخل جراج بقرية الغنيمية، واشتبه الأهالي في وفاتهما.

وانتقلت قوات مباحث مركز فارسكور، برئاسة الرائد محمد المليجي، وبإشراف العميد سعيد شكري مفتش مباحث المديرية، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وأفاد مصدر طبي، لـ"الوطن"، أن "هـ.ع.ا" 40 عاما، مقيم بقرية الغنيمية، و"أ.ي.ب" 40 عاما، مقيم بقرية البصارطة، ولا توجد عليهما أي أعراض ذبح أو خنق.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط، لـ"الوطن"، أنه لا توجد آثار شبهة جنائية، ورجح المصدر من خلال المعاينة المبدئية، أنهما توفيا إثر استنشاقهما أول أكسيد الكربون من دخان السيارة داخل الجراج أو تناولهما مواد مخدرة بجرعة زائدة ولك، حيث عثرا عليهما بأرضية الجراج.

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