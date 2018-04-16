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الوطن

موسكو تتهم واشنطن بتقويض دور بعثة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
موسكو تتهم واشنطن بتقويض دور بعثة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية-صورة أرشيفية

اتّهمت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الولايات المتحدة بمحاولة تقويض دور بعثة منظمة حظر الأسلحة في سوريا، حتى قبل وصولها مدينة دوما، بالغوطة الشرقية لدمشق.

جاء ذلك عقب تصريحات ممثل واشنطن لدى المنظمة "كينيث وارد"، أعرب فيها عن مخاوف بلاده من إمكانية تلاعب روسيا بالأدلة المتعلقة بهجوم دوما السورية.

وقالت ممثلية روسيا الدائمة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عبر موقع تويتر، إن الولايات المتحدة تحاول تقويض مصداقية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى قبل وصولها إلى دوما.

وشددت على أن روسيا تؤكد من جديد التزامها بضمان أمن البعثة، وأنها لن تتدخل في عملها، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

 

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