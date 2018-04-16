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الوطن

إدراج كوبري بقرية خارفة المنشاه بتكلفة 3 ملايين جنيه بسوهاج

منذ 4 دقيقة
كتب: خالد الغويط
إدراج كوبري بقرية خارفة المنشاه بتكلفة 3 ملايين جنيه بسوهاج

إدراج كوبري بقرية خارفة المنشاه بتكلفة 3 ملايين جنيه بسوهاج

قال الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه تم إدراج إنشاء كوبري للمشاة بقرية خارفه المنشاة التابعة لمركز ومدينة المنشاة، ضمن خطة البنك الدولى وبتكلفة ٣ مليون جنيه، وذلك حفاظا علي ارواح وسلامة ابنائنا التلاميذ وأهالي القرية، وبدلا من الانتقال من والي المدينة عن طريق المعدية التي قد تشكل خطورة عليهم.

 وأضاف المحافظ انه تم رفع المعدية الموجودة بالقرية لمنع استخدامها من قبل الأهالي وطلاب المدارس حفاظا علي اراوحهم، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات واحتياجات المواطنين حيث تضرر اهالي القرية من استقلالهم للمعدية عبر ترعة نجع حمادي بقرية خارفة المنشاة وما تشكله من خطورة علي ابنائهم الطلاب، علما بانه يوجد كوبري بديل للانتقال من والي القرية يبعد حوالي ٣٠٠ متر عن موقع المعدية يصلح لمرور السيارات والمارة، ولحين إنشاء الكوبري الجديد الذي سيخدم اهالي القرية.

وأكد عبد المنعم ،حرص المحافظة علي سلامة وأمن المواطنين بسوهاج وخاصة ابنائها التلاميذ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية من خلال إقامة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المراكز والمدن والقري، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

 

 

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