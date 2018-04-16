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الوطن

13 مايو.. بدء امتحانات طب بيطرى بنها

منذ 6 دقيقة
كتب: حسن صالح
13 مايو.. بدء امتحانات طب بيطرى بنها

جامعة بنها

قرر مجلس كلية الطب البيطرى بجامعة بنها عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى مايو 2018 لطلاب مرحلة البكالوريوس فى مختلف السنوات الدراسية ابتداءا من 13 مايو القادم وتستمر الامتحانات على مدى شهر كامل صرح بذلك الدكتور محمد غانم عميد الكلية. 

وأضاف أنه تم مراعاة ان تبدأ الامتحانات فى السنوات الدراسية الخمس فى مواعيد متقاربة حتى تخفيف الأعباء عن الطلاب. 

وأشار إلى أن الكلية انهت استعداداتها لعقد الامتحانات بالكامل حيث تم توفير قاعات الامتحانات وتجهيزها بحيث تستوعب أعداد طلاب كل فرقة خلال أيام الامتحانات. 

 

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