تسجيل الدخول

الوطن

"ثقافة الاختلاف وقبول الآخر".. ندوة تثقيفية في القوصية

منذ 17 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
"ثقافة الاختلاف وقبول الآخر".. ندوة تثقيفية في القوصية

" ثقافة الاختلاف وقبول الآخر " ندوة تثقيفية بالقوصية

نظم بيت ثقافة القوصية ندوة بعنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر" بمدرسة بني دريس الجديدة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية في القوصية.

وأدار الندوة الشاعر عبد الغني مسعود، وحاضر فيها الدكتور ناصر عبد الراضي، والصحفي أحمد صبحي، وتناول الحديث 4 محاور، وهي أن الاختلاف سنة من سنن الله في الكون، وأن اختلاف الشخصية الإنسانية باختلاف البيئة العقلية والنفسية والمعرفية من شخص لآخر، والمجتمعات الحديثة مجتمعات تعددية، وجاء المحور الأخير في الندوة حول سعي بعض القوى لاستغلال الاختلاف والتعدد لتفجير المجتمعات من الداخل.

أخبار متعلقة

"ثقافة أسيوط" تحتفل بعيد الأم بمشاركة طلاب المدارس

"ثقافة أسيوط" تحتفل بعيد الأم بمشاركة طلاب المدارس
غدا.. انطلاق أولى عروض "frozen" على مسرح "ثقافة أسيوط"

غدا.. انطلاق أولى عروض "frozen" على مسرح "ثقافة أسيوط"
بلصورا بحضور مكاوي.. "ثقافة أسيوط" يحتفل بختام أسبوع المواهب

بلصورا بحضور مكاوي.. "ثقافة أسيوط" يحتفل بختام أسبوع المواهب
بالصور| أنشطة وندوات عن إخناتون وبر الوالدين في "ثقافة أسيوط"

بالصور| أنشطة وندوات عن إخناتون وبر الوالدين في "ثقافة أسيوط"
استمرار فعاليات ورشتي المسرح والمخترع الصغير في "ثقافة أسيوط"

استمرار فعاليات ورشتي المسرح والمخترع الصغير في "ثقافة أسيوط"

التعليقات

أحدث الأخبار

دينا الشربيني تواصل تصوير "مليكة" مع أحمد العوضي وعمر سعيد

دينا الشربيني تواصل تصوير "مليكة" مع أحمد العوضي وعمر سعيد

"الموسيقى العربية للتراث" في أوبرا دمنهور الخميس المقبل

"الموسيقى العربية للتراث" في أوبرا دمنهور الخميس المقبل

إخماد حريق في شقة بعقار بالوراق

إخماد حريق في شقة بعقار بالوراق

الأسد يصادق على عقد يسمح لروسيا باستخراج الفوسفات السوري

الأسد يصادق على عقد يسمح لروسيا باستخراج الفوسفات السوري

شريف إسماعيل: حريصون على التواصل مع العمال للاستماع إلى مطالبهم وحلها

شريف إسماعيل: حريصون على التواصل مع العمال للاستماع إلى مطالبهم وحلها

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل