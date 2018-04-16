"ثقافة الاختلاف وقبول الآخر".. ندوة تثقيفية في القوصية

نظم بيت ثقافة القوصية ندوة بعنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر" بمدرسة بني دريس الجديدة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية في القوصية.

وأدار الندوة الشاعر عبد الغني مسعود، وحاضر فيها الدكتور ناصر عبد الراضي، والصحفي أحمد صبحي، وتناول الحديث 4 محاور، وهي أن الاختلاف سنة من سنن الله في الكون، وأن اختلاف الشخصية الإنسانية باختلاف البيئة العقلية والنفسية والمعرفية من شخص لآخر، والمجتمعات الحديثة مجتمعات تعددية، وجاء المحور الأخير في الندوة حول سعي بعض القوى لاستغلال الاختلاف والتعدد لتفجير المجتمعات من الداخل.