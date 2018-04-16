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الوطن

وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي

منذ 24 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي

عمرو الجارحي وزير المالية

غادر عمرو الجارحي وزير المالية، القاهرة اليوم الإثنين، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وذلك لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندق النقد الدوليين في الفترة من 17 إلى 22 إبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويجري وزير المالية خلال الزيارة عدد من اللقاءات والمباحثات المشتركة، ويحضر عدد من النقاشات والموائد المستديرة، ومن المقرر أن يلتقي والوفد المرافق له كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي والمسئولين عن برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط يسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ويشارك وزير المالية، في مائدة مستديرة مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي وتارو أسو وزير المالية الياباني وتيدروس جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، حول قضية تمويل الجهود الدولية ودعم برامج مكافحة الفقر وزيادة الرعاية الصحية، كما يرأس مائدة المستديرة لطرح التجربة المصرية في تطبيق الشفافية المالية، كما سيشارك في مناقشات مع مجموعة من المفكرين الإقتصاديين والحكوميين والمجتمع المدنى.

يعقد "الجارحي" عدد من اللقاءات مع نظراءه حيث من المقرر أن يلتقىبوزير المالية والتخطيط الاقتصادي لحكومة جنوب السودان سلفاتور جارنج؛ كما يلتقي نيهلنهلا نيني وزير المالية الجنوب أفريقي إضافة إلى عدد من وزراء المالية الأفارقة ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسئولي كبار الشركات العالمية على سبيل المثال شركة كوكاكولا وجنرال إليكترك التي لها استثمارات في مصر.

ومن المقرر، أن يشارك "الجارحي" والوفد المرافق له في عدد من النقاشات والحوارات التي تنظمها مؤسسات التصنيف والتمويل ومجموعات المستثمرين والبنوك والشركات الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس في تقارير الآداء التي تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات.

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