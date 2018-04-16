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الوطن

مرتضى منصور يتغيب عن جلسة طلب رفع الحصانة عنه في البرلمان

منذ 37 دقيقة
كتب: هبة أمين
مرتضى منصور يتغيب عن جلسة طلب رفع الحصانة عنه في البرلمان

مرتضي منصور

تغيب النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، عن حضور الجلسة العامة اليوم، والتي كانت مخصصة لعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى في قضية سب وقذف، والتي انتهت برفض الطلب.

وفي الوقت الذي منح فيه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مرتضى الكلمة، ولم يجده، طلب النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، الحديث.

وقال عبدالعال، موجهًا حديثه للطماو: "إنت هاتترافع عنه ولا إيه"، ورد الأخير بتأكيده أن اللجنة تنظر لطلبات رفع الحصانة دون النظر للاسم، مستعرضًا توصية اللجنة برفض طلب رفع الحصانة.

وكان عبدالعال، خلال الجلسة اليوم، حذّر النائب مرتضى منصور، من تكرار طلبات رفع الحصانة التي تقدم ضده، متابعًا: يجب أن ننبه مرتضى منصور لبعض التصرفات التي يفعلها وقد تسيئ للمجلس في يوم من الأيام، وعليه أن يضبط ألفاظه حتى لا يقع في المحظور.

يذكر أن النائب مرتضى منصور اشتكى في إحدى جلسات البرلمان والتي عقدت يوم 5 ديسمبر 2017 من كثرة طلبات رفع الحصانة ضده، بقوله "هو مافيش غيري كل شوية".

وفي الجلسىة العامة التي عقدت يوم 2 أبريل 2018، وناقشت كذلك طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، قال عبدالعال إنه سيضطر إلى أن يطلب من مرتضى منصور، شهادة حسن سير وسلوك.

ورد عدد من النواب بقولهم: "هيجيبها منين ياريس"، وعقب عبدالعال ضاحكًا: "صحيح هيجيبها منين، مفيش جهة هترضى تديله شهادة حسن سير وسلوك".

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