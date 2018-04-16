بالصور| حملة لمكافحة الحشرات الطائرة بشوارع "دسوق"

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، حملة مكبرة لمكافحة الحشرات الطائرة في عدداً من الشوارع.

وكلف رئيس مركز ومدينة دسوق، نائبه أحمد عيسى، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، ووحدة الملاريا بدسوق لوضع خطة لمكافحة الحشرات الطائرة، وقام المهندس عبده عبدالمحسن، رئيس وحدة الملاريا بالمركز والمدينة، باستكمال العمل والرش وتنفيذ الخطة.

كما تم تطهير جميع صناديق القمامة، وجاري الاستمرار بالرش بصفة مستمرة، لمكافحة أمراض الصيف بجميع شوارع وقرى مركز ومدينة دسوق.