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الوطن

تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة دبلوماسي في الدقي

منذ 19 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة دبلوماسي في الدقي

اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين باقتحام وسرقة شقة المستشار السياسي لسفارة أوزباكستان في الدقي، لمدة 15 يوما.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن نيابة الدقي استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام الجنايات.

كانت أجهزة البحث الجنائي في الجيزة، تحت قيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضبطت مرتكبي واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية في الدقي، والخاصة بالمستشار السياسي لسفارة أوزباكستان، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة ربة منزل و4 آخرين.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغا من المستشار السياسي لسفارة إحدى الدول الأجنبية بالبلاد، بأن مجهولين هددوه وزوجته بسكين وفرد خرطوش، حال وجودهما في شقتهما بأحد العقارات بدائرة القسم، وأوثقوهم بالحبال، واستولوا على "هاتفين محمولين، وجهاز لاب توب، وإقامتين دبلوماسيتين خاصة به وزوجته، ورخصة قيادة خاصة به، وبعض الملابس"، واقتادوهم لحارس العقار، وأوثقوه بالحبال، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي وهربوا.

وشكلت قوات الأمن فريق بحث جنائي، بالتنسيق والاشتراك مع قطاع الأمن العام، لسرعة تحديد وضبط مرتكبي الواقع، وتوصلت جهود الفريق إلى أن مرتكبي الواقعة، هم "جيهان.ف.ف" ربة منزل، و"أحمد.ف.ف" عاطل، وشقيق الأولى، ومقيمان في بين السرايات بالدقي، و"محمد" له معلومات جنائية مسجلة، و"محمد.ع.ع" سائق، و"أحمد.إ.ع" عاطل له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وضبط المتهمون عدا الخامس، بحيازتهم 8 أقراص مخدرة وقطعة من مخدر الحشيش، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى بسابقة ترددها على بعض السكان في العقار، واتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وتوجههم لشقة المجني عليه عن طريق الخطأ وسرقته، وأرشدوا عن المسروقات والسلاحين المستخدمين في الواقعة "فرد خرطوش ومطواة"، والسيارة المستخدمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط العاطل الهارب.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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