التحقيق مع 10 أطباء وعاملين في وحدة صحية بسمنود

أصدر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود في الغربية، اليوم، قرارًا بإحالة 10 من الأطباء والموظفين العاملين بالوحدة الصحية، والوحدة المحلية بقرية ميت عساس للتحقيق بالشؤون القانونية، لعدم انضباطهم وظيفيًا و"تزويغهم" أثناء ساعات العمل الرسمية.

وجاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها رئيس المدينة، لمتابعة سير العمل داخل المنشآت والمرافق الخدمية، للوقوف على مدى سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين المترددين على تلك المنشآت، والتعرف على المشكلات والسلبيات وحلها سريعًا لصالح المرضى.

كما لاحظ رئيس المدينة احتياج الوحدة الصحية بقرية ميت عساس لأعمال صيانة بالكهرباء، ووجود نقص في دواء خافض الحرارة كما تبين ترك عمل لـ 6 أطباء، وبالوحدة المحلية لذات القرية، وجود ترك عمل لـ 4 موظفين، ووجه بتلافي السلبيات وأصدر قراره المذكور.