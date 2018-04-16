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الوطن

شريف إسماعيل: حريصون على التواصل مع العمال للاستماع إلى مطالبهم وحلها

منذ 2 دقيقة
كتب: وائل سعد
شريف إسماعيل: حريصون على التواصل مع العمال للاستماع إلى مطالبهم وحلها

رئيس الوزراء

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء النقابات العمالية، لبحث قضايا العمال ومشاكلهم والعمل على حلها.

وأكد إسماعيل، حرص الحكومة على التواصل الدائم مع عمال مصر للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، معربًا عن تقدير الحكومة بالدور الوطني المهم للعمال، وتجسد في أداء مهامهم في الأعوام الماضية وإصرارهم على المشاركة بفاعلية في التنمية ومضاعفة الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مؤمنة بتهيئة بيئة العمل للعمال، وأن ذلك جزء أصيل للنهوض بالصناعة باعتبارها دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال إسماعيل، إنه علينا أن نعمل سويًا لاستعادة القاعدة الصناعية الوطنية في مصر، لأن ما يحكمنا هو مصلحة مصر.

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