ورشة عمل بعلوم الإسكندرية لعرض نماذج التطوير الإداري للدراسات العليا

عُقد صباح اليوم، بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ورشة عمل، لعرض نماذج التطوير الإداري الخاصة بإدارة الدراسات العليا.

قام الفريق التنفيذي للتطوير الإداري للدراسات العليا، بعرض الخطوات التنفيذية التي تمت لتطوير إدارات الدراسات العليا، بكليات ومعاهد الجامعة، وذلك بحضور الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية و رئيس الفريق التنفيذي ومجموعة من السادة منسقي الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة.