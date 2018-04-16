الأربعاء.. سفير الاتحاد الأوروبي في ضيافة رامي رضوان على "DMC"

يستضيف برنامج "8 الصبح" الأربعاء المقبل، إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في حوار خاص على الهواء مباشرة من داخل استديوهات قناة DMC بمدينة الإنتاج الإعلامي.

يدير اللقاء الإعلامي رامي رضوان، ويكشف سفير الإتحاد الأوروبي عن نتائج الشراكة الإستراتيجية مع مصر في التنمية المستدامة، وأوجه التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه على الهواء مباشر منذ تولي سفير الاتحاد الأوروبي مهام منصه في القاهرة