تسجيل الدخول

الوطن

الأربعاء.. سفير الاتحاد الأوروبي في ضيافة رامي رضوان على "DMC"

منذ 17 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
الأربعاء.. سفير الاتحاد الأوروبي في ضيافة رامي رضوان على "DMC"

رامي رضوان

يستضيف برنامج "8 الصبح" الأربعاء المقبل، إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في حوار خاص على الهواء مباشرة من داخل استديوهات قناة DMC بمدينة الإنتاج الإعلامي.

يدير اللقاء الإعلامي رامي رضوان، ويكشف سفير الإتحاد الأوروبي عن نتائج الشراكة الإستراتيجية مع مصر في التنمية المستدامة، وأوجه التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه على الهواء مباشر منذ تولي سفير الاتحاد الأوروبي مهام منصه في القاهرة

أخبار متعلقة

بالفيديو| رامى رضوان "أهلا بكل اللي عايز يترشح في انتخابات الرئاسة"

بالفيديو| رامى رضوان "أهلا بكل اللي عايز يترشح في انتخابات الرئاسة"
بالفيديو| رامى رضوان للخط الساخن على الهواء: "ألووو.. حد يرد يا جماعة"

بالفيديو| رامى رضوان للخط الساخن على الهواء: "ألووو.. حد يرد يا جماعة"
بالفيديو.. رامى رضوان ينفعل على الهواء بسبب تذاكر القطارات

بالفيديو.. رامى رضوان ينفعل على الهواء بسبب تذاكر القطارات
رامى رضوان: «شخصنة الأمور» أسوأ ما فى إعلامنا.. ولست مطالباً بتناول الموضوعات بـ«الكرباج» لإرضاء السوشيال ميديا

رامى رضوان: «شخصنة الأمور» أسوأ ما فى إعلامنا.. ولست مطالباً بتناول الموضوعات بـ«الكرباج» لإرضاء السوشيال ميديا

التعليقات

أحدث الأخبار

ضبط 461 قضية مرافق وإشغالات و51 تموينية في الغربية

ضبط 461 قضية مرافق وإشغالات و51 تموينية في الغربية

بالصور| البابا تواضروس يستقبل أعضاء "الوطنية للانتخابات" بالكاتدرائية

20 أبريل.. ملتقى ميدفيست يبحث علاقة السينما بالصحة النفسية

20 أبريل.. ملتقى ميدفيست يبحث علاقة السينما بالصحة النفسية

"مكافحة المخدرات": ضبط 162 قضية في يوم واحد بالمحافظات

"مكافحة المخدرات": ضبط 162 قضية في يوم واحد بالمحافظات

قاضي قضاة فلسطين يرحب بدعوة القمة العربية لشد الرحال إلى القدس

قاضي قضاة فلسطين يرحب بدعوة القمة العربية لشد الرحال إلى القدس

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل