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الوطن

نائبة عن "المحافظين" تتفقد قافلة العيون الطبية المجانية‎ برأس البر

منذ 17 دقيقة
كتب: سمر نبيه
نائبة عن "المحافظين" تتفقد قافلة العيون الطبية المجانية‎ برأس البر

رئيس حزب المحافظين

تفقدت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، القافلة الطبية المجانية التي انطلقت أمس الأول وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بمستشفى اليوم الواحد برأس البر.

ويترأس القافلة شريف كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون بالجيزة، مع فريق من أساتذة المعهد، والمهندس مجدي بدير، منسق القافلة، بمشاركة أساتذة متخصصين من مركز بحوث أمراض العيون.

يأتي ذلك في إطار تواصل نائبة الحزب مع جميع المواطنين لتخفيف أعباء العلاج والكشف الطبي، وعلاج المحتاجين، وتوعيتهم بالحياة الصحية، ضمن أهداف الحزب في إطار عملية التعاون من أجل توفير حياة صحية للمصريين.

وأجرت القافلة الكشف على ألفي حالة، خضعت 150 منهم للجراحة، كما حولت عددا من الحالات المعقدة إلى المعهد بالقاهرة.

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