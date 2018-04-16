ضبط طن أسماك فاسدة في مصنع بـ"أبو النمرس"

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية، لأمن الجيزة، طن من اللحوم أو الأسماك "المتعفنة" قبل طرحها بالأسواق.

وألقت القبض على المدير المسؤول عن المصنع في أبو النمرس، و"ي.م" (36 عاما - المدير المسؤول عن الثلاجة) وتم ضبط طن من الأسماك واللحوم والكبدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين وجود تغير بالخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة وتفوح منها رائحة كريهة وتعفن ظاهري، بمواجهة المتهم أقر بتجميع كميات كبيرة من اللحوم والأسماك المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي لإعادة تصنيعها وبيعها بغرض تحقيق مكاسب طائلة.

وتحرر المحضر اللازم، وإحالة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، للنيابة التي تباشر التحقيق.