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الوطن

5 معلومات عن قانون "زيادة مرتبات الوزراء" الجديد

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد طارق
5 معلومات عن قانون "زيادة مرتبات الوزراء" الجديد

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي على تعديلات القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم نهائيا، وتنشر "الوطن" أبرز 5 معلومات عن مشروع القانون.

- هدفه تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم نهائيا.

- التشريع الجديد ليس به زيادة بالمرتبات وإنما تقنين فقط للوضع القائم، خصوصا أن القانون القديم منذ 30 عاما، حد تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

- المكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب، والمرتب الشهري لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه ووالوزراء والمحافظين يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

- يتقاضي نواب الوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافية 90% من الحد الأقصى للأجور.

- وضع التشريع معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وفي حالة وفاة صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشا وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- حظر القانون حفاظا على الأمن القومي المصري، أن يستفيد بهذه المواد كل من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عيله في إحدى قضايا الإرهاب أو إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

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