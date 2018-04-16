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الوطن

صاروخ أمريكي قيمته 1.4 مليون دولار استخدم لأول مرة في سوريا

منذ 14 دقيقة
كتب: الوطن
صاروخ أمريكي قيمته 1.4 مليون دولار استخدم لأول مرة في سوريا

صورة أرشيفية

كشفت تقارير أن الولايات المتحدة، استخدمت لأول مرة صاروخا تصل تكلفته إلى 1.4 مليون دولار، في الضربات التي شنتها بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السوري، فجر السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، أن الصاروخ من طراز "AGM-158B JASSM-ER"، ويمكن إطلاقه نحو الهدف من مسافة تصل إلى 575 ميلا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق الصاروخ عبر البحر المتوسط من "بي-1 لانسر"، وهي قاذفة قنابل استراتيجية تستخدم من قبل القوات الجوية الأميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت 85 صاروخا على مواقع يعتقد بأنه يتم إنتاج أسلحة كيماوية فيها في سوريا، واستخدمت لإطلاق الصواريخ 3 مدمرات وغواصة ومنصة "بي-1 بي لانسر".

ويعد صاروخ "AGM-158B JASSM-ER" نسخة مطورة صواريخ جو أرض، إذ يتميز بمدى أبعد بمرتين ونصف من سابقه من الطراز نفسه.

كما يتميز هذا الصاروخ بتصميمه الذي يجعل من الصعب على المنظومات الدفاعية، على غرار  "إس 400" الروسية، اقتفاء أثره والتصدي له.

يذكر أن هذا الصاروخ قيد الاستخدام منذ عام 2014 خلال مناورات الجيش الأميركي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم استخدامه فيها في قتال.

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