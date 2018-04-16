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الوطن

تحرير 1045 مخالفة مرورية وتحصيل 59 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

منذ 14 دقيقة
كتب: احمد فتحي
تحرير 1045 مخالفة مرورية وتحصيل 59 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

تحرير 1045 مخالفة مرورية وتحصيل 59800 جنيه كغرامات فورية بالغربية

تمكنت مباحث المرور بالغربية اليوم، من تحرير 1045 مخالفة مرورية، وتحصيل 59800 جنيه غرامات فورية بشوارع  طنطا والمحلة، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الأمني ومواجهة الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء أشرف المرسي، مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية في مجال ضبط المخالفات المرورية، حرر 28 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، و31 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و354 مخالفة على "نموذج 125" و79 انتظار خاطىء وتم التصالح في 821 حالة  مقابل تحصيل مبلغ 59800 جنيه، كغرامات فورية وحررت المحاضر، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

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