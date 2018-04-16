رئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 102 كنيسة و64 مبنى خدمي

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، بحضور وزير التنمية المحلية، وممثلي عن الوزارات والجهات المعنية.

ووافق إسماعيل خلال الاجتماع على تقنين أوضاع 166 حالة "102 كنيسة و64 مبنى خدمي تابع" في عدد من المحافظات.

وتناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة من اللجنة لاستكمال مهام عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء قانون تقنين أوضاع الكنائس والقوانين الأخرى المعنية، ووجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال دراسة مختلف الجوانب القانونية والفنية لعدد من الحالات الأخرى المطروحة أمام اللجنة، والإسراع في إجراءات فحص باقي الحالات لعرض تقارير متكاملة بشأنها تباعًا على اجتماعات اللجنة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمحافظات لسرعة البت في طلبات التوفيق المقدمة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى دور اللجنة المهم في تناول الملف بصورة سليمة.