تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 102 كنيسة و64 مبنى خدمي

منذ 13 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 102 كنيسة و64 مبنى خدمي

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، بحضور وزير التنمية المحلية، وممثلي عن الوزارات والجهات المعنية.

ووافق إسماعيل خلال الاجتماع على تقنين أوضاع 166 حالة "102 كنيسة و64 مبنى خدمي تابع" في عدد من المحافظات.

وتناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة من اللجنة لاستكمال مهام عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء قانون تقنين أوضاع الكنائس والقوانين الأخرى المعنية، ووجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال دراسة مختلف الجوانب القانونية والفنية لعدد من الحالات الأخرى المطروحة أمام اللجنة، والإسراع في إجراءات فحص باقي الحالات لعرض تقارير متكاملة بشأنها تباعًا على اجتماعات اللجنة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمحافظات لسرعة البت في طلبات التوفيق المقدمة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى دور اللجنة المهم في تناول الملف بصورة سليمة.

أخبار متعلقة

"المراغي": رئيس الوزراء ناقش مع اتحاد العمال إعادة تشغيل المصانع

"المراغي": رئيس الوزراء ناقش مع اتحاد العمال إعادة تشغيل المصانع
عاجل| رئيس الوزراء يجتمع بوزير القوى العاملة

عاجل| رئيس الوزراء يجتمع بوزير القوى العاملة
بكري: رئيس الوزراء تدخل وحل مشكلة تجديد الإجازات للعاملين بالشرقية

بكري: رئيس الوزراء تدخل وحل مشكلة تجديد الإجازات للعاملين بالشرقية
البرلمان يناقش قانون تعديل مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

البرلمان يناقش قانون تعديل مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

التعليقات

أحدث الأخبار

ضبط 461 قضية مرافق وإشغالات و51 تموينية في الغربية

ضبط 461 قضية مرافق وإشغالات و51 تموينية في الغربية

بالصور| البابا تواضروس يستقبل أعضاء "الوطنية للانتخابات" بالكاتدرائية

20 أبريل.. ملتقى ميدفيست يبحث علاقة السينما بالصحة النفسية

20 أبريل.. ملتقى ميدفيست يبحث علاقة السينما بالصحة النفسية

"مكافحة المخدرات": ضبط 162 قضية في يوم واحد بالمحافظات

"مكافحة المخدرات": ضبط 162 قضية في يوم واحد بالمحافظات

قاضي قضاة فلسطين يرحب بدعوة القمة العربية لشد الرحال إلى القدس

قاضي قضاة فلسطين يرحب بدعوة القمة العربية لشد الرحال إلى القدس

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل