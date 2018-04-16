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الوطن

"المترو": إصلاح جميع المكيفات المعطلة بالقطارات على وجه السرعة

منذ 33 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": إصلاح جميع المكيفات المعطلة بالقطارات على وجه السرعة

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" تعمل تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع الرحلات تسير بشكل منتظم، مؤكدا أن الشركة لديها 4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، لافتا إلى أنه سيتم إصلاح المكيفات المعطلة بالقطارات على وجه السرعة أن وجد أعطال.

وأكد عبدالهادي لـ"الوطن"، أن قطارات الخط الثاني تقل مليون و500 ألف راكب يوميا، موضحا أنه يحتاج إلى تطوير وتحديث وزيادة عدد القطارات بتكلفة مالية 4 مليار و410 مليون جنيه.

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