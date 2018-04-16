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الوطن

"تركي": شركات السياحه تبدأ تسجيل أسماء الراغبين في الحج لهذا العام

منذ 47 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"تركي": شركات السياحه تبدأ تسجيل أسماء الراغبين في الحج لهذا العام

ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج السياحى

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة، إن شركات السياحة بدأت في تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام على الموقع الإلكتروني "حج مصر".

 وأشار تركي إلى أن المتقدم للحج لابد أن يسدد رسوم جدية الحجز وهي 10 آلاف جنيه للمتقدمين للمستوى الاقتصادي (البرى والأقتصادي طيران)، و15 ألف للمتقدمين لمستوى الـ 4 نجوم، و20 ألف للمتقدمين لمستوى الـ 5 نجوم.

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك عقد سيتم تسليمه للحاج يوضح العلاقة التعاقدية بين الحاج وشركات السياحة، يشمل جميع تفاصيل برنامج الحج، والمبلغ المدفوع، وجميع حقوق الحاج، والواجبات المفروضه عليه، موضحًا أن العقد مكون من نسختين واحدة مع الشركة والأخرى مع الحاج.

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