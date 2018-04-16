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الوطن

7 قتلى و17 مصابا في أعمال شغب داخل سجن أمريكي

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
7 قتلى و17 مصابا في أعمال شغب داخل سجن أمريكي

الشرطة الأمريكية.. صورة أرشيفية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن 7 سجناء على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرين، نتيجة أعمال شغب داخل أحد سجون ولاية كارولينا الجنوبية شديدة الحراسة.

وحسب الصحيفة، فإن تلك الاشتباكات استمرت لساعات، وفقا لما أعلنته اليوم إدارة الإصلاح بالولاية الواقعة شرق الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الشجار اندلع في 3 عنابر مختلفة بين السجناء في مؤسسة "لي" الإصلاحية، الأمر الذي أدى إلى أن محاولات الشرطة لتأمين السجن استمرت لـ 7 ساعات.

وأكدت إدارة الإصلاح إدارة أنه لا يوجد أي قتلى أو مصابين من الشرطة أو الأفراد القائمين على العمل بالسجن.

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