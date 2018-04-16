"عبد العال" يؤكد عمق العلاقات مع إيطاليا

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب جامباولو كانتيني، سفير إيطاليا لدى مصر، حيث بحث الجانبان العلاقات المصرية الإيطالية.

وقدم السفير الإيطالي لمحة مختصرة حول الوضع في إيطاليا في ظل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والمحاولات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد عدم حصول حزب بعينه على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده.

من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال، على اعتزاز مصر الشديدة بعلاقاتها مع إيطاليا، والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، كما أكد على حرص مصر على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، لاسيما في المجال البرلماني، سواء من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية، أو من خلال الزيارات المتبادلة، أو من خلال المنظمات البرلمانية التي تجمع بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مجلس النواب المصري اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في نهاية شهر إبريل الماضي، والتي ترأسها مصر حالياً، وتضم في عضويتها ايطاليا والدول الأوروبية وعدد من الدول العربية.