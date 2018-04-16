تسجيل الدخول

الوطن

"عبد العال" يؤكد عمق العلاقات مع إيطاليا

منذ 12 دقيقة
كتب: حسام ابو غزاله
"عبد العال" يؤكد عمق العلاقات مع إيطاليا

علي عبدالعال

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب جامباولو كانتيني، سفير إيطاليا لدى مصر، حيث بحث الجانبان العلاقات المصرية الإيطالية. 

وقدم السفير الإيطالي لمحة مختصرة حول الوضع في إيطاليا في ظل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والمحاولات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد عدم حصول حزب بعينه على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده.

من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال، على اعتزاز مصر الشديدة بعلاقاتها مع إيطاليا، والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، كما أكد على حرص مصر على تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، لاسيما في المجال البرلماني، سواء من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية، أو من خلال الزيارات المتبادلة، أو من خلال المنظمات البرلمانية التي تجمع بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مجلس النواب المصري اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في نهاية شهر إبريل الماضي، والتي ترأسها مصر حالياً، وتضم في عضويتها ايطاليا والدول الأوروبية وعدد من الدول العربية.

أخبار متعلقة

ناخبو تركمانستان يقترعون في الانتخابات البرلمانية

ناخبو تركمانستان يقترعون في الانتخابات البرلمانية
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بتركمانستان

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بتركمانستان
ضارب "بوش" بالحذاء يخوض الانتخابات البرلمانية العراقية

ضارب "بوش" بالحذاء يخوض الانتخابات البرلمانية العراقية
البرلمانية مايسة عطوة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالجيزة

البرلمانية مايسة عطوة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالجيزة

التعليقات

أحدث الأخبار

وزير التعليم: الهدف من استخدام التابلت القضاء على الغش

وزير التعليم: الهدف من استخدام التابلت القضاء على الغش

خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الأوضاع في المنطقة

خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الأوضاع في المنطقة

شوقي: إرسال الأسئلة إلى طالب الثانوية العامة عبر التابلت لمنع تسريبها

شوقي: إرسال الأسئلة إلى طالب الثانوية العامة عبر التابلت لمنع تسريبها

البرلمان: السجن 7 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة تهريب التموين والبترول

البرلمان: السجن 7 سنوات ومليون جنيه غرامة عقوبة تهريب التموين والبترول

ترامب: أطلقنا أكثر من 100 صاروخ على سوريا جميعها أصابت أهدافها

ترامب: أطلقنا أكثر من 100 صاروخ على سوريا جميعها أصابت أهدافها

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل