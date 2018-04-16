"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

ينص مشروع القانون، على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون بطريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.

وتم تعديل المادتين الثانية والخامسة من القانون بما يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص لتلك الأراضى عن طريق الإيداع وذلك بإضافة عبارة فى نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية نصها الآتي: "ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية".

وكذلك إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة نصها الآتى: "ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة".