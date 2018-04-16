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الوطن

توقيع بروتوكول تعاون بين مديرتي الصحة بدمياط والدقهلية

منذ 15 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
توقيع بروتوكول تعاون بين مديرتي الصحة بدمياط والدقهلية

عبد الحميد يشهد توقيع بروتوكول التعاون بين مديرتى الصحة بدمياط والدقهلية لتدريب الأطباء والت

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بدمياط ونظيرتها بالدقهلية بقاعة المحاضرات بمستشفى دمياط التخصصي بشأن تدريب الأطباء والتمريض والفنيين بوحدات الكلى بدمياط بالإضافة إلى ندوات تثقيفية للمرضى على مدارثلاث أيام 16 - 23 - 30 من شهر أبريل الحالي داخل المستشفى.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة وإدخال خدمات جديدة في مجال أمراض الكلى والتي تفتقدها المحافظة وذلك للرفع عن كاهل المريض عناء ومشقة السفر للعلاج بمحافظات أخرى.

 

 

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