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الوطن

"يوم للسعادة".. حفل ترفيهي بإعلام جامعة بني سويف

منذ 15 دقيقة
كتب: عمرو رجب
"يوم للسعادة".. حفل ترفيهي بإعلام جامعة بني سويف

كلية الاعلام بجامعة بني سويف

أعلنت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، عن تنظيم يوم ترفيهي للطلاب تحت عنوان "يوم للسعادة" غدا الثلاثاء بالكلية، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام.

وقال الدكتور محمد زين، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، إن اليوم يتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية للطلاب مع الاحتفال بيوم اليتيم، ووفعاليات ختام التطبيق العملي لمقرر الإعلام والتغيير المجتمعي بإشراف الدكتورة أماني البرت وكيل الكلية والدكتورة الشيماء صبحي مدير وحدة الجودة.

وأشار  زين  إلى أن اليوم يتضمن ماراثون رياضي وأنشطة رسم على الأسفلت وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

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