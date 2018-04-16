محمد منير لـ"الوطن": أحظى برعاية طبية فائقة.."وربنا يخلي جمهوري"

طمأن النجم الكبير محمد منير، جمهوره على حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية، الخميس الماضي، داخل مستشفى "دار الفؤاد" التي من المقرر مغادرته لها خلال اليومين المقبلين.

وقال منير لـ"الوطن"، إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويحظى برعاية طبية فائقة داخل المستشفى، مضيفاً أنه خضع لجراحة في منطقة الحالب، ولم يشء الإعلان عنها قبل إجرائها، خشية أن يتسبب في قلق محبيه.

وأبدي الفنان الملقب بـ "الكينج" تأثره بدعوات محبيه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "تأثرت بشدة لدعواتهم، وربنا يخليهم ليا ويخليني ليهم".