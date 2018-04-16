تقرأ غدا.. منسق الأمم المتحدة بالقاهرة: اقتصاد مصر سيتحسن بعد عام ونصف

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، حوارًا مع منسق الأمم المتحدة بالقاهرة ريتشارد ديكتوس، جاء فيه: تدخلنا في ملف سد النهضة يعود لأعضاء المنظمة الدولية.. اقتصاد مصر سيتحسن بعد عام ونصف.. 28% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر حسب إحصاء 2015.. والاتفاق مع صندوق النقد كان الخيار الوحيد.

وفي عدد الغد تقرأ أيضًا.. "السيسي" في تدريب درع الخليج: مستعدون لمختلف المخاطر التي تهدد شعوب المنطقة.. الملك سلمان: قادرون على العمل ضمن تحالف منسق وتنظيم عسكري موحد لمواجهة التهديدات.

ورياضيًا تقرأ: "شيكابالا في مونديال روسيا.. الوطن تكشف بالتفاصيل: جهاز المنتخب الوطني يختار شيكا على حساب مصطفى فتحي.. و42 لاعبًا في أجندة كوبر لمواجهة الكويت الودية.