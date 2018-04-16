الأمن يضبط 22 ويُخمد فتنة طائفية فى بنى سويف بسبب شائعة تحويل مبنى لـ«كنيسة»

احتوت الأجهزة الأمنية فى بنى سويف بوادر فتنة طائفية بقرية «بنى منين»، جنوب المحافظة، حيث اندلعت مشاجرة دامية بين المسلمين والأقباط، إثر تداول شائعة أفادت بتحويل دار مناسبات بالقرية إلى كنيسة، وألقت قوات الشرطة القبض على 22 متهماً من الجانبين.

وقال مصدر أمنى، بمديرية الأمن، إن إخطاراً ورد من مأمور مركز شرطة الفشن بوقوع مشاجرة بالطوب والحجارة بين أهالى قرية بنى منين التابعة لمركز الفشن، على خلفية انتشار شائعات بتحويل عدد من أقباط القرية قاعة مناسبات إلى كنيسة دون تراخيص، وانتقل اللواء عادل حجازى، نائب مدير الأمن، على رأس قوة أمنية إلى القرية، للسيطرة على الوضع.

التحقيقات: الوحدة المحلية بمركز الفشن أوقفت أعمال تعديل داخل مبنى لعدم حصول المالك على ترخيص

وأضاف المصدر أن التحريات الأولية كشفت أن عدداً من الأهالى ادعوا تحويل عدد من الأقباط لقاعة مناسبات خاصة بهم إلى كنيسة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، ما دفع بعض شباب القرية المسلمين إلى التجمهر أمام دار المناسبات للاعتراض على تحويلها لكنيسة، ووقعت مشادات بينهم تطورت إلى مشاجرة بالطوب والحجارة دون وقوع إصابات، وعقب إلقاء القبض على متهمين من الطرفين تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

وتبين من التحقيقات صدور قرار من قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن يفيد بإيقاف الأعمال المخالفة ضد «بباوى ح.غ»، 44 سنة، فلاح، و«بباوى م. س»، فلاح، مقيمين بقرية بنى منين، دائرة المركز، لقيامهما بأعمال تعديل مخالفة داخل مبنى ملكهما، دون الحصول على ترخيص، وتم إيقاف الأعمال المخالفة بقرار رقم 16 لسنة 2018.