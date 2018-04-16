تسجيل الدخول

الوطن

الأمن يضبط 22 ويُخمد فتنة طائفية فى بنى سويف بسبب شائعة تحويل مبنى لـ«كنيسة»

منذ 36 دقيقة
كتب: عمرو رجب

من النسخة الورقية

العدد : 2179

جميع الأعداد

الأمن يضبط 22 ويُخمد فتنة طائفية فى بنى سويف بسبب شائعة تحويل مبنى لـ«كنيسة»

بنى سويف

احتوت الأجهزة الأمنية فى بنى سويف بوادر فتنة طائفية بقرية «بنى منين»، جنوب المحافظة، حيث اندلعت مشاجرة دامية بين المسلمين والأقباط، إثر تداول شائعة أفادت بتحويل دار مناسبات بالقرية إلى كنيسة، وألقت قوات الشرطة القبض على 22 متهماً من الجانبين.

وقال مصدر أمنى، بمديرية الأمن، إن إخطاراً ورد من مأمور مركز شرطة الفشن بوقوع مشاجرة بالطوب والحجارة بين أهالى قرية بنى منين التابعة لمركز الفشن، على خلفية انتشار شائعات بتحويل عدد من أقباط القرية قاعة مناسبات إلى كنيسة دون تراخيص، وانتقل اللواء عادل حجازى، نائب مدير الأمن، على رأس قوة أمنية إلى القرية، للسيطرة على الوضع.

التحقيقات: الوحدة المحلية بمركز الفشن أوقفت أعمال تعديل داخل مبنى لعدم حصول المالك على ترخيص

وأضاف المصدر أن التحريات الأولية كشفت أن عدداً من الأهالى ادعوا تحويل عدد من الأقباط لقاعة مناسبات خاصة بهم إلى كنيسة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، ما دفع بعض شباب القرية المسلمين إلى التجمهر أمام دار المناسبات للاعتراض على تحويلها لكنيسة، ووقعت مشادات بينهم تطورت إلى مشاجرة بالطوب والحجارة دون وقوع إصابات، وعقب إلقاء القبض على متهمين من الطرفين تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

وتبين من التحقيقات صدور قرار من قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن يفيد بإيقاف الأعمال المخالفة ضد «بباوى ح.غ»، 44 سنة، فلاح، و«بباوى م. س»، فلاح، مقيمين بقرية بنى منين، دائرة المركز، لقيامهما بأعمال تعديل مخالفة داخل مبنى ملكهما، دون الحصول على ترخيص، وتم إيقاف الأعمال المخالفة بقرار رقم 16 لسنة 2018.

أخبار متعلقة

الأمن يحتوى فتنة طائفية بعد شائعات تحويل «مضيفة» إلى كنيسة فى سوهاج

الأمن يحتوى فتنة طائفية بعد شائعات تحويل «مضيفة» إلى كنيسة فى سوهاج
خبير أمني: جهات خارجية وراء "حادث الكاتدرائية".. ومحاولات لإثارة فتنة طائفية

خبير أمني: جهات خارجية وراء "حادث الكاتدرائية".. ومحاولات لإثارة فتنة طائفية
عضو «الدفاع والأمن القومى»: الحادث وراءه دول معادية تريد «كسر مصر».. وأتوقع استهداف مساجد لخلق «فتنة طائفية»

عضو «الدفاع والأمن القومى»: الحادث وراءه دول معادية تريد «كسر مصر».. وأتوقع استهداف مساجد لخلق «فتنة طائفية»
بالفيديو| خالد الجندي: الإرهابيون فشلوا في إحداث فتنة طائفية

بالفيديو| خالد الجندي: الإرهابيون فشلوا في إحداث فتنة طائفية
محافظ سوهاج ينفي وجود فتنة طائفية بقرية بيت علام

محافظ سوهاج ينفي وجود فتنة طائفية بقرية بيت علام
محافظ المنيا يكرم "عمدة" قرية طوه لإخماده فتنة طائفية

محافظ المنيا يكرم "عمدة" قرية طوه لإخماده فتنة طائفية
مصطفى الفقي: فترة "عبد الناصر" لم تشهد أي أحداث فتنة طائفية

مصطفى الفقي: فترة "عبد الناصر" لم تشهد أي أحداث فتنة طائفية
24 مارس.. الحكم في طعن إلغاء منع إيطالي لنشره فتنة طائفية من دخول مصر

24 مارس.. الحكم في طعن إلغاء منع إيطالي لنشره فتنة طائفية من دخول مصر
غدا.. الحكم في طعن إلغاء منع إيطالي من دخول مصر لنشره فتنة طائفية

غدا.. الحكم في طعن إلغاء منع إيطالي من دخول مصر لنشره فتنة طائفية

التعليقات

أحدث الأخبار

عادل ترك: مراقبة الطرق بشبكة كاميرات لتطبيق نظام النقل الذكي

عادل ترك: مراقبة الطرق بشبكة كاميرات لتطبيق نظام النقل الذكي

محلل سياسي سعودي: القمة العربية الـ29 الأنجح بين سابقاتها

محلل سياسي سعودي: القمة العربية الـ29 الأنجح بين سابقاتها

حبس 20 شخصا في مشاجرة بين مسلمين وأقباط ببني سويف

حبس 20 شخصا في مشاجرة بين مسلمين وأقباط ببني سويف

طب جامعة القناة يحتفل باليوم العالمي للصحة

طب جامعة القناة يحتفل باليوم العالمي للصحة

لمياء كامل ضيفة عمرو عبدالحميد على "تن".. الليلة

لمياء كامل ضيفة عمرو عبدالحميد على "تن".. الليلة

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل