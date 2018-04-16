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الأربعاء.. ندوة "المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة" في "إعلام حلوان

اليوم PM 09:26
كتب: أحمد أبوضيف
الأربعاء.. ندوة "المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة" في "إعلام حلوان

الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

ينظم فريق مشروع تخرج مجلة "1/8 مصر" المتخصصة في شؤون الإعاقة، بقسم الإعلام جامعة حلوان، بالتعاون مع أسرة "من أجل مصر"، الأسرة الطلابية المركزية بجامعة حلوان، ندوة بعنوان "المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع"، وذلك في تمام العاشرة صباح بعد غد الأربعاء بقاعة الدكتور حسن حسني بحرم جامعة حلوان.

وأشارت الدكتورة هنادي غريب، المشرف على مشروع التخرج، إلى أن المحاضرين بالندوة من ذوي الإعاقة والمسؤولين بملف الإعاقة هم: الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وخالد حنفي عضو لجنة الإعاقة بالبرلمان، ومحمد الشعراوي نقيب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الدكتورة هنادي غريب، أن المحاضرين بالندوة من غير المعاقين والمهتمين بملف الإعاقة هم: الإعلامي إبراهيم فايق، والإعلامي هاني حتحوت، ومحمد أبو المجد نائب رئيس تحرير "فيتو".

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سالي سعيد، المشرف المساعد على مشروع التخرج، أن اسم المجلة، "1/8 مصر" يرمز إلى تعداد ذوي الإعاقة بمصر وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مطلع العام الجاري، إذ بلغت نسبتهم نحو 13.2% من تعداد الشعب المصري.

وبدوره، أكد ياسر الجبالي، مسؤول أسرة من أجل مصر على مستوى جامعة حلوان، أن الأسرة تشارك في تنظيم الفعالية انطلاقا من إيمانها التام بقضايا الإعاقة وأهمية التمكين الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإلا خسرت مصر 1/8 من طاقات أبنائها.

تنظم الفعالية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور جمال شكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ورائد أسرة من أجل مصر، وياسر الجبالي، مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان ومسؤول الأسرة.

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