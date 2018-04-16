20 يونيو.. الحكم على متهم بقتل إخواني في دمياط

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد نصر ليلة وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبد الرازق، حجز القضية رقم 10570 جنح مركز كفر البطيخ لسنة 2015 والمقيدة برقم كلي 1560 جنايات كلي لسنة 2015، والمتهم فيها حمدي صلاح، بالقتل العمدي، لجلسة 20 يونيو للحكم.

تعود تفاصيل الحادث، لإحدى تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة مركز كفر البطيخ، حيث لقي أحد أنصار الجماعة، مصرعه، في اشتباكات دارت بينهم مع معارضين، واتهم عناصر الإخوان، المتهم بقتله، فيما تقدم الأخير ببلاغًا اتهم عناصر الجماعة الإرهابية بحرق منزله.